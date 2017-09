Von: Redaktion DER FARANG | 06.09.17

WIEN (dpa) - Mit geprelltem Flügel ist ein seltener Patient beim Wiener Tierschutzverein (WTV) gelandet: Eine Passantin hatte einen kleinen Raufußkauz entdeckt, der nicht mehr fliegen konnte. Sie brachte die Eule zum Tierschutzverein. Beim Röntgen stellten Tierärzte eine Prellung des linken Flügels fest. Sie versorgten den Vogel mit Schmerzmittel und brachten ihn zur Eulen- und Greifvogelstation Haringsee (EGS). Dort soll er nach Genesung wieder freigelassen werden.

Raufußkäuze (Aegolius funereus) jagen kleine Nagetiere und Vögel. Sie sind in den Alpen zwar verbreitet, vor allem aber in Nadelwäldern in Gebirgsregionen zuhause. In niedrigere Lagen kommen sie bislang seltener.