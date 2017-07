BANGKOK: Der Thailändische Fußballverband (FAT) will sich um die Ausrichtung des FIFA-Kongresses im Jahr 2019 bewerben.

Bei dieser Tagung mit Vertretern der über 200 Mitgliedsländer steht die Wahl des Präsidenten an. FAT-Präsident Somyot Poompunmuang hat bei einem Treffen mit dem FIFA-Chef Gianni Infantino in Zürich die Bereitschaft des FAT erklärt, in Thailand Tagungen, Trainingslehrgänge und Seminare des Weltfußballverbandes abzuhalten.