Von: Redaktion DER FARANG | 24.11.17

BRÜSSEL/BERLIN (dpa) - Deutschland hat sich nach Angaben der EU-Kommission dazu verpflichtet, aus Griechenland kommende Passagiere nicht mehr in gesonderten Flughafenbereichen zu kontrollieren. Wenn Kontrollen zur Abwehr von illegaler Migration notwendig seien, würden diese ab sofort nur noch im sogenannten Schengenbereich durchgeführt, erklärte eine Sprecherin der EU-Kommission nach einem Treffen mit deutschen und griechischen Vertretern am Donnerstag in Brüssel.

In Griechenland hatte es zuvor einen Aufschrei der Empörung gegeben, weil lokale Medien von einer «Neuregelung» an deutschen Flughäfen berichteten. Demnach wurden aus Griechenland in Deutschland landende Passagiere zu getrennten Räumen geführt, im Gegensatz zu anderen Bürgern des eigentlich grenzkontrollfreien Schengenraums. Anschließend seien dort die meisten Reisenden so kontrolliert worden, als kämen sie aus dem nichteuropäischen Ausland, hieß es.

Das Bundesinnenministerium hatte die Kontrollen an sich bestätigt, aber dementiert, dass Flüge aus Griechenland systematisch im Nicht-Schengen-Bereich abgefertigt würden. Hintergrund für die Kontrollen sei eine erhöhte Zahl an unerlaubten Einreisen, hieß es vom Bundesinnenministeriums.