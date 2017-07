Von: Redaktion DER FARANG | 27.07.17

ZÜRICH (dpa) - Für den Mord an einer Prostituierten soll ein 49-jähriger Schweizer Ex-Banker nach dem Willen der Staatsanwaltschaft für 18 Jahre hinter Gitter. Der Mann habe sein Opfer in einem Hotelzimmer erstickt, es danach in einen Koffer gelegt und diesen im Weinkeller seines Hauses am Zürichsee verstaut.

Der 49-Jährige bestritt am Mittwoch vor dem Gericht in Zürich eine Tötungsabsicht. Die Prostituierte habe ihn geliebt und bei ihm einziehen wollen. Weil er sich für seine Partnerin entschieden habe, sei es zum tödlichen Streit gekommen. Dagegen meinte der Staatsanwalt, mit der Tat habe der Ex-Banker sich die Erkenntnis ersparen wollen, dass nur sein Geld der Grund für die Beziehung war.

Der Mann war käuflichen Frauen sehr zugetan: Er gab laut Anklage 25.000 Franken (22.600 Euro) pro Monat größtenteils in Bordellen aus. Das Urteil wird für Donnerstag erwartet.