EU fordert Pressefreiheit

YANGON: Die EU sieht mit großer Sorge die zunehmende Einschränkung der Pressefreiheit in Myanmar. „Pressefreiheit, Unabhängigkeit und Pluralismus sind das Herz jeder Demokratie“, hieß es in einer Anfang Juli veröffentlichten Erklärung der EU-Vertretung in Myanmar.

„Wir fordern daher von der Regierung von Myanmar, für den notwendigen rechtlichen Schutz für Journalisten zu sorgen, damit sie ohne Angst vor Einschüchterung, Verhaftung oder Verfolgung in einer freien Atmosphäre arbeiten können“, betonte die EU weiter.



Der „Klub der Auslandskorrespondenten in Thailand“ (FCCT) kritisierte in einer Erklärung, dass Myanmar trotz der „Wahl einer zivilen Regierung“ ein „feindseliger Ort für Journalisten“ sei. Der Journalismus werde immer mehr mit juristischen Mitteln behindert oder zur „Selbstzensur genötigt“, klagte der FCCT Ende Juni 2017.