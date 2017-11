Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.17

BANGKOK: Ab Dezember können Schwindelfreie in 50 Metern Höhe über dem Einkaufszentrum The Emporium in einem schwebenden Restaurant dinieren und den weiten Blick auf die Hauptstadt genießen.

Möglich macht das „Dinner in the Sky“ mit Sitz in Belgien. Auf seiner Welttournee macht das Event vom 20. Dezember bis Ende Februar Station in der thailändischen Hauptstadt, in Kooperation mit The Emporium und dem Online-Fahrdienstvermittler Uber Thailand. Ein 200-Tonnen-Kran zieht eine Plattform für 22 Gäste und Personal in die Höhe. Das einstündige Dinner mit internationalen und thailändischen Speisen bereitet Gaetana Palumbo vom Hotel Sheraton Grande Sukhumvit vor. Die Sitze werden online über www.dinnerinthesky.co.th vergeben. Erfahrungsgemäß sind die Abende schnell ausgebucht. „Dinner in the Sky“ gibt es um 18 und 19.30 Uhr, der Preis beträgt 4.990 Baht. Uber-Fahrzeuge bringen die Gäste zum The Emporium und wieder zurück zum Ausgangspunkt. „Dinner in the Sky“ gibt es seit zehn Jahren in bisher 45 Ländern. Nach Malaysia ist Thailand das zweite Land in Südostasien.