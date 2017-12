Von: Björn Jahner | 12.12.17

Foto: National News Bureau of Thailand

CHIANG MAI: Die kühlen Temperaturen der letzten Wochen haben den Farmern des Palong-Bergstammes am Doi Ang Khang im Bezirk Ban Nor Lae Fang eine gute Erdbeerernte beschert.

In dem Königlichen Entwicklungsprojekt werden „Pharachatan 80 Strawberries“ angebaut, eine Sorte, die vom verstorbenen König Bhumibol Adulyadej mit entwickelt wurde. Der Anbau der roten Früchtchen beschert den Einwohnern ein gutes Einkommen: für 200 bis 250 Gramm rufen sie zwischen 70 und 80 Baht auf. Zudem gelten die pittoresken, terrassenähnlichen Erdbeerfelder als Touristenmagnet. Ban Nor Lae liegt an der Grenze zu Myanmar und ist darüber hinaus auch für seine traditionellen Webereien bekannt.