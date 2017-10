Nachfolgend ein kurzer Überblick zu den Themen der neuesten Ausgabe FA21/2017, die auch die Lokalteile Chiang Mai und Koh Samui beinhaltet.

Die traditionellen Einäscherungszeremonien des verstorbenen Monarchen König Bhumibol Adulyadej vom 25. bis 29. Oktober, sind ein geschichtsträchtiges Ereignis, das die Menschen im ganzen Land tief berührt und emotional bewegt. Zum Abschied von König Rama IX., „Vater der Nation“ und über 70 Jahre lang die Seele Thailands, werden ausländische Urlauber und Residenten gebeten, der Trauer der Bevölkerung Respekt zu zollen und sich angemessen zu verhalten. In der neuen Ausgabe präsentiert die Redaktion einen Leitfaden, was Besucher Bangkoks zu beachten haben.

„Phu Pha Man“ lautet der majestätisch klingende Name des neuesten Zuwachses der Thai Airways International (THAI): die staatliche Fluggesellschaft hat ihren sechsten Airbus A350 XWB in Betrieb genommen und verspricht sich von dem hochmodernen Fluggerät einen Imagewandel. So trumpft das extrem leichte, leise und sparsame Langstrecken-Großraumflugzeug mit so einigen Innovationen auf, die das Flugerlebnis für die Passagiere auf ein neues Level katapultieren. DER FARANG war bei der Auslieferung des A350 XWB der THAI bei Airbus in Toulouse live dabei.

Mit der Schweinsnasen- oder Hummelfledermaus ist in Thailand das vermutlich kleinste Säugetier der Welt beheimatet. Dabei handelte es sich um einen wahren Zufallsfund, wurde sie von ihrem Entdecker im Jahr 1973 zuerst irrtümlich für eine unbekannte fliegende Käferart gehalten. Erfahren Sie mehr über diese winzige und außergewöhnliche Fledermausart.

Mit dem Wonderfruit Festival wird vom 14. bis 17. Dezember wieder eines der bemerkenswertesten Festivals Thailands auf dem Gelände des Siam Country Clubs veranstaltet, das landesweit seinesgleichen sucht. Vier Tage lang wird den Besuchern ein ausgewogener Mix aus Musik, Kunst, Speisen, Gesprächsrunden und Workshops, Wellness und Abenteuer sowie Angeboten für die ganze Familie präsentiert. Wir verraten Ihnen vorab die Höhepunkte.

In keinem anderen Land der Welt – mit Ausnahme Libyens – ist der Straßenverkehr so gefährlich wie in Thailand. Vergangenes Jahr starben 24.237 Menschen. Meist ist Alkohol im Spiel. Deshalb belassen es Regierung und Justiz seit ein paar Monaten nicht mehr allein mit Geld- und Haftstrafen, wenn Auto- und Motorradfahrer betrunken erwischt werden. Jetzt werden Verkehrssünder auch zum Putzen in Leichenhäuser geschickt. Die Redaktion hat sie bei der Schocktherapie begleitet.

Am 3. Oktober 1990 feierten Tausende die deutsche Wiedervereinigung. Zum 27. Jahrestag am 3. Oktober 2017 wurde daran erinnert. Doch nicht nur im fernen Deutschland, auch in Bangkok wurde der wichtigste gesamtdeutsche Feiertag gebührend im Mandarin Oriental gefeiert. Über 800 Repräsentanten aus Politik, Diplomatie und Wirtschaft folgten der Einladung des deutschen Botschafters in Thailand, S.E. Peter Prügel, um die Wiedervereinigung des deutschen Volkes zu feiern. Im FARANG blickt Seine Exzellenz auf die wichtigsten Geschehnisse zurück.

Das Lokalbüro der Thailändischen Tourismusbehörde in Chiang Mai (TAT) hat die Daten und das Programm zu den diesjährigen Loy-Krathong-Festivitäten in Chiang Mai bekanntgegeben. Genauer gesagt, werden in der Nordmetropole traditionell zwei Feste zelebriert: Das Yi-Peng-Festival, ein traditionelles Lanna-Laternenfest und Loi Krathong, ein Lichterfest, das im ganzen Land am Tag des Vollmonds im zwölften Monat des traditionellen thailändischen Lunisolarkalenders gefeiert wird. Erfahren Sie, auf welche Aktivitäten man sich in diesem Jahr freuen darf.

Weitere Themen der neuen Ausgabe sind unter anderem Saigons Weg zur Weltstadt, Stararchitekt Ole Scheerens erstes Projekt in Europa und betörende Passionsfrüchte im Discovery Garden in Pattaya.

Als Online-Abonnent der vollfarbigen PDF-Ausgabe erfahren Sie immer zwei Tage früher, was in Thailand und den Nachbarländern los ist. Die Druckausgabe ist im FARANG-Medienhaus in Pattaya wegen des Todestages von König Bhumibol Adulyadej (13. Oktober) bereits einen Tag früher, am Donnerstag, 12. Oktober, erhältlich. Am Bhumibol-Tag am 13. Oktober ist das FARANG-Medienhaus geschlossen.

