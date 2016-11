Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.16

PHUKET: Beim Triathlon-Wettkampf Ironman 70.3 auf Phuket belegte der Deutsche Michael Raelert am Sonntag hinter dem amtierenden Ironman 70.3-Weltmeister Tim Reed aus Australien den zweiten Platz.

Reed konnte Raelert erst in der Laufentscheidung niederringen. Der Australier kam mit der Siegerzeit 3:48:33 Stunden ins Ziel, der Deutsche benötigte 3:48:48 Stunden. Eine Woche zuvor hatte Michael Raelert den 23. Laguna Phuket Triathlon gewonnen. Bei den Frauen setzte sich die Neuseeländerin Amelia Rose Watkinson (4:21:01) durch, die bereits in der Vorwoche beim Laguna Phuket Triathlon triumphiert hatte. Die in Florida lebende Deutsche Imke Oelerich wurde mit 4:35:16 Stunden Vierte in der Profiwertung. Die Sportler hatten beim Schwimmen 1,9 Kilometer, beim Radfahren 90 Kilometer und beim Laufen 21 Kilometer zu bewältigen.