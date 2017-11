Von: Björn Jahner | 24.11.17

BANGKOK: Die Schließung der Kultkneipe Cheap Charlie’s in der Sukhumvit Road Soi 11 am 31. März dieses Jahres aufgrund eines Bauprojekts, sorgte unter Touristen und Expats in Bangkok gleichermaßen für Enttäuschung.

Über 35 Jahre lang galt die Freiluftbar als beliebter Treffpunkt für Traveller aus der ganzen Welt und war für ihre günstigen Getränkepreise sowie ihr uriges Ambiente bekannt. Nun, knapp neun Monate nach ihrem Abriss, findet sie ein neues Zuhause im The Beacon, Sukhumvit Road Soi 50, direkt gegenüber dem Supermarkt Tesco Lotus On Nut. Um den unverwechselbaren Charme der alten Lokalität zu bewahren, wird die Bar aus den Originalmaterialien neu aufgebaut, mit all ihrem Schnickschnack wie Treibholz und bunten Lämpchen. Zum Redaktionsschluss der vorliegenden Ausgabe konnte Besitzer Satit Budkajang noch keinen genauen Eröffnungstermin benennen, voraussichtlich begrüßt er jedoch noch Ende November die ersten Gäste.