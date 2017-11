Von: Björn Jahner | 24.11.17

NAKHON RATCHASIMA: Lange haben Shoppingfans in Korat der Eröffnung der CentralPlaza Nakhon Ratchasima entgegengefiebert, vor wenigen Wochen war es soweit. 10 Milliarden Baht hat der Betreiber Central Pattana Plc. (CPN) investiert, um auf einem 65 Rai großen Grundstück die mit 355.000 Quadratmetern Nutzfläche größte Shopping Mall des thailändischen Nordostens aus dem Boden zu stampfen.

Das landesweit 31. Einkaufszentrum von CPN vereint nach Unternehmensangaben Shopping mit Gastronomie und Ausgehen. „CentralPlaza Nakhon Ratchasima mischt die Karten neu und wird das Shoppingangebot im Nordosten grundlegend verändern. Unser Ziel ist, der Vorreiter für Innovationen im Lifestyle-Segment zu sein, um dem Bedarf nach einem modernen Lebensstil in vielen Städten des Landes zu befriedigen“, blickt der stellvertretende Vorsitzende von CPN Pakorn Partanapat in der Zeitung „The Nation“ optimistisch in die Zukunft.