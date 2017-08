Behörde zeichnet 13 Strände mit fünf Sternen aus

Von: Redaktion DER FARANG | 29.08.17

Tanot Beach, Krabi. Foto: The Nation / Tourism Authority Of Thailand

THAILAND: Bei ihrer neuerlichen Kontrolle der Strände landesweit hat die Behörde für Schadstoffbekämpfung 13 Strände mit fünf Sternen ausgezeichnet.

Die saubersten Strände sind: Toei Ngam Beach in Sattahip (unter der Aufsicht der Marine), Provinz Chonburi; Laem Sala Beach im Nationalpark Sam Roi Yot, Prachuap Khiri Khan; Ao Manao (unter der Aufsicht der 5. Aviation Division), Prachuap Khiri Khan; Ao Ka Beach, Sam Sao Beach und Tham Rang Beach im Nationalpark Mu Ko Ang Thong, Surat Thani; Thai Mueang Beach im Nationalpark Khao Lampi – Hat Thai Mueang, Ao Kuek Beach im Nationalpark Mu Ko Similan, Mai Ngam Beach im Nationalpark Mo Ko Surin, Phang-nga; Laem Tanot Beach und Ko Rok Beach im Nationalpark Mu Ko Lanta sowie Bileh Beach im Nationalpark Than Bok Khorani, Krabi; Li Di Beach im Nationalpark Mu Ko Phetra, Satun.

Bewertet wurden nicht nur die Wasserqualität bzw. die Verschmutzung des Meeres, sondern auch der Zustand von Korallenriffen sowie das Management für Müllbeseitigung und Tourismus. Eine Reihe der genannten Strände sind derzeit für Touristen gesperrt, die Natur und die Meereslebewesen sollen sich erholen. Die Behörde bewertet seit dem Jahr 2002 die 390 Strände in Thailand und kritisiert Touristen. Sie würden verbotenerweise Fische füttern und fangen sowie Korallen beschädigen. Unter den besten Stränden ist seit vielen Jahren Bileh Beach im Nationalpark Than Bok Khorani in der Provinz Krabi.