Bangladeschs Premier: Myanmar muss Rohingya zurückführen

Von: Redaktion DER FARANG | 12.09.17

COX'S BAZAR (dpa) - Bangladeschs Premierministerin Sheikh Hasina hat Myanmar zur Wiederaufnahme der geflüchteten Rohingya aufgefordert. In einer Rede nach einem Besuch des Flüchtlingslagers Kutupalong im Süden Bangladeschs sagte sie am Dienstag aber auch Lebensmittel und Unterkünfte für die Rohingya zu. «Wir werden ihnen weiter zur Seite stehen», obwohl die Lage schwierig sei, erklärte Hasina.

Zugleich forderte sie die internationale Gemeinschaft auf, Druck auf Myanmar auszuüben, damit das mehrheitlich buddhistische Land die Angehörigen der muslimischen Minderheit als Staatsbürger in ihre Heimat zurücklasse und ihre Sicherheit gewährleiste. «Wir können kein Unrecht tolerieren. Myanmar muss seine Leute zurückführen.»

Mindestens 313.000 Rohingya sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) seit dem jüngsten Gewaltausbruch in Myanmars Bundesstaat Rakhine Ende August in das überwiegend muslimische Nachbarland Bangladesch geflohen. Rohingya-Rebellen hatten Polizei- und Militärposten angegriffen, worauf Myanmars Armee nach eigenen Angaben mit einer «Räumungsoperation» antwortete.

Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Said Raad al-Hussein, sagte am Montag in Genf, es gebe Satellitenbilder, die zeigten, wie Rohingya-Dörfer niedergebrannt und fliehende Zivilisten erschossen würden. Die Vertreibung der Minderheit sehe aus «wie ein Paradebeispiel für ethnische Säuberungen».

Die Rohingya sind staatenlos, seit das damalige Birma ihnen 1982 die Staatsbürgerschaft aberkannte. Vor der aktuellen Massenflucht waren bereits rund 400.000 von ihnen nach Bangladesch geflohen.