Von: Redaktion DER FARANG | 12.12.17

PATTAYA: Ein 63 Jahre alter australischer Urlauber hat sich am Montag gegen 3 Uhr von seinem Hotelzimmer in die Tiefe gestürzt.

Die Leiche wurde am Swimmingpool des Hotels R-Con Blue Ocean an der Soi Buakhao gefunden. Mitarbeiter des Hotels sagten aus, der Ausländer habe mehrere Tage in einem Zimmer im siebten Stockwerk gelebt. Eine Thai soll ihn mehrfach besucht haben, zuletzt offenbar nicht mehr. Die Polizei geht von einem Suizid aus. Die Leiche wurde zur Obduktion zum Police Hospital in Bangkok gebracht.