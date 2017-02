Von: Redaktion DER FARANG | 24.02.17

BANGKOK: Eine noch nicht identifizierte Ausländerin hat sich auf der Toilette eines Zugs erhängt.

Reinigungspersonal der Bahn fand am Mittwochnachmittag auf dem Bangkoker Hauptbahnhof Hua Lamphong die Tür der Toilette von innen abgeschlossen. Sie öffneten die Tür. Die Frau im Alter von etwa 25 Jahren hatte sich an der Tür erhängt. Laut der „Thairath“ hatte die Unbekannte am linken Arm frische Einstiche und eine Wunde am rechten Handgelenk. Neben ihr lag ein Kosmetikkoffer. Die Ermittler fanden eine US-Banknote, aber keinen Ausweis. Die Polizei will Überwachungskameras auswerten und über den Ticketkauf die Frau identifizieren. Zudem hofft sie auf Hinweise, wo eine junge Ausländerin vermisst wird. Die Frau starb in dem Nachtzug von Lampang nach Bangkok.