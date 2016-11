Von: Redaktion DER FARANG | 28.11.16

PATTANI: Zwei Männer haben auf dem Highway 42 auf zwei buddhistische Frauen geschossen und die im achten Monat schwangere Frau tödlich verletzt.

Die beiden Frauen hatten Samstagnacht Speisen eingekauft und befanden sich mit ihrem Motorrad auf dem Heimweg. Von einem mit zwei Männern besetztem Motorrad wurde plötzlich auf die Frauen geschossen. Die 26-jährige Schwangere wurde an Kopf und Körper getroffenen und starb später in einem Krankenhaus. Dort hatten Ärzte vergeblich versucht, das Baby zu retten. Doch es atmete nicht. Die zweite, 30 Jahre alte Frau erlitt ebenfalls Verletzungen. Die bewaffneten Männer waren vermutlich Aufständische.

Über 200 Buddhisten und Moslems haben am Sonntag an der Pattani-Narathiwat Road gegen den Anschlag auf die zwei Frauen demonstriert. Die Demonstranten hielten Banner und Plakate in den Händen und forderten ein Ende der Attacken gegen unschuldige Menschen. An die Regierung wurde appelliert, für mehr Sicherheit zu sorgen. Das Netzwerk von Buddhisten für Frieden forderte die Ergreifung und Verurteilung der beiden Täter.