Von: Redaktion DER FARANG | 30.08.17

PATTAYA: Beim Abheben von 1.000 Baht an einem ATM hielt ein Hotelmitarbeiter 70.000 Baht in den Händen.

Der 57-jährige Beschäftigte des D Beach Pattaya Hotels steuerte am Dienstagnachmittag umgehend die Polizeistation an der Soi 9 an, berichtete den Beamten von dem großzügigen Geldautomaten und überreichte 69.000 Baht. Ausgespuckt hatte das Geld ein ATM vor der Filiale der Siam Commercial Bank gegenüber dem Flohmarkt an der Thepprasit Road. Die Polizei benachrichtige die Bank-Filiale und geht von einem Fehler des Computer-Systems im Geldautomaten aus.