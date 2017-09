Armeeflugzeug in der Schweiz verschwunden

Von: Redaktion DER FARANG | 12.09.17

PAYERNE (dpa) - Ein Flugzeug der Schweizer Armee ist am Dienstag verschwunden.

An Bord befand sich nach ersten Angaben nur der Pilot. Das bei Schulungen eingesetzte Flugzeug vom Pyp PC-7 sei in Payerne rund 60 Kilometer westlich der Hauptstadt Bern gestartet und nicht planmäßig in Lugano gelandet, teilte ein Armeesprecher mit. Trainingsflugzeuge dieser Art würden nicht permanent per Radar überwacht. Die Suche sei im Gange. Die Flugstrecke führt über die Alpen. Ein Wrack sei noch nicht gesichtet worden..