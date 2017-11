84 Schuppentiere nach Thailand geschmuggelt

Von: Redaktion DER FARANG | 25.11.17

TAK: Der Zoll hat am Grenzübergang zu Myanmar in Mae Sot 84 Schuppentiere sichergestellt.

Bei dem Einsatz am Cargo-Terminal waren neben dem Zoll Soldaten und Mitarbeiter des National Parks, Wildlife and Plant Conservation Department beteiligt. Laut Wanlop Wuthapanich, Leiter des Zolls, flohen die Schmuggler. Sichergestellt wurden 84 geschützte Schuppentiere im Wert von einer Million Baht. Es sei das erste Mal gewesen, dass Schuppentiere aus Myanmar nach Thailand geschmuggelt wurden. Die Tiere wurden der für die Nationalparks zuständigen Behörde übergeben. Sie sollen später in die Wildnis entlassen werden. Aufgrund des Fleisches und der Schuppen wird das Schuppentier stark bejagt. Es gilt als vom Aussterben bedroht.