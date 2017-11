Von: Redaktion DER FARANG | 26.11.17

PHUKET: Eine Gruppe von 26 chinesischen Touristen konnte unverletzt ihren Tourbus verlassen, bevor dieser in Flammen aufging,

Die Urlauber hatten einen Ausflug zu einer Insel vor Phuket unternommen und waren auf der Fahrt zu ihrem Hotel. Auf der Thepkasatri Road gegenüber dem Isuzu-Ausstellungsraum bemerkte der Busfahrer am Samstagabend gegen 18 Uhr Rauch im Motorraum. Er fuhr an den Fahrbahnrand und rief seinen Fahrgästen zu, sofort auszusteigen. Dann stand das Fahrzeug auch schon in Flammen. Anwohner versuchten den Brand mit Feuerlöschgeräten in den Griff zu bekommen. Doch erst die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen löschen.