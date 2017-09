Von: Redaktion DER FARANG | 27.09.17

Foto: The Nation

LAMPHUN: Soldaten und Polizei haben Dienstagnacht in der nördlichen Stadt zwei privat betriebene Wettbüros für Fußballspiele ausgehoben.

Festgenommen wurden 15 Männer. In einem Haus im Bezirk Nai Muang verhafteten die Sicherheitskräfte vier Spieler und drei Männer, die das Wettbüro betrieben. Sichergestellt wurden 10.910 Baht, zwölf Wettscheine, zehn Computer und zwei Drucker. Bei der Razzia in einem Haus in Ban Klang stellten Polizei und Soldaten 35.750 Baht, 55 Wettscheine, elf Computer und zwei Drucker sicher. Sechs Spieler und zwei Mitarbeiter des Wettbüros mussten mit auf die Polizeiwache. Sie alle werden wegen illegalen Glückspiels angeklagt.