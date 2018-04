Zwischen Tradition und Partymarathon

Von: Björn Jahner | 12.04.18

THAILAND: Während in den meisten Landesteilen das Songkranfest bereits im vollen Gange ist, stehen der sonnenverwöhnten Ostküste die Feierlichkeiten zum thailändischen Neujahrsfest noch bevor. So wird in Pattaya erst am 18. und 19. April das Wasserfest feuchtfröhlich zelebriert. Zehntausende Feiernde dürften auch in diesem Jahr wieder in die Touristenmetropole strömen, um an einer der größten Songkran-Sausen des Landes teilzunehmen. Urlauber und Residenten erwartet gewiss ein klatschnasses Partyvergnügen, das einer lebhaften Mischung aus Loveparade und Karneval in Rio zu gleichen scheint.

