Von: Björn Jahner | 29.11.17

Bangkok wurde bei der diesjährigen Studie der Marktforscher von Euromonitor International zur zweitmeistbesuchten Stadt der Welt ernannt.

Gemäß dem Report mit dem Titel „Top 100 City Destinations Ranking 2017“, dominieren asiatische Städte in der Rangliste: 41 asiatische Destinationen werden in dem Bericht aufgeführt, geschätzt wird, dass sich die Zahl bis zum Jahr 2025 auf 47 erhöht, bedingt durch die Zunahme chinesischer Touris­ten. Zum achten Mal in Folge wurde Hongkong zur meistbesuchten Stadt der Welt gekürt, gefolgt von der thailändischen Hauptstadt, die im Jahr 2015 erstmals London überholte. Euromonitor International rechnet in diesem Jahr für Hongkong mit 25,7 Millionen Besuchern, 21,3 Millionen für Bangkok und 19,8 Millionen für London. Die hohe Zahl ausländischer Urlauber in Bangkok wird vor allem auf Urlaubspakete für chinesische Touristen zurückgeführt, die zum ersten Mal Thailand besuchen.