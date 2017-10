Von: Redaktion DER FARANG | 19.10.17

BANGKOK: Der Gast einer McDonald's-Filiale im Lotus-Einkaufszentrum an der Rama V Road fand zweimal in seinem Kaffee Kakerlakenbeine und stellte davon ein Foto auf Facebook.

Nachdem er das erste Mal die Kakerlakenbeine gesichtet hatte, brachte er seinen Kaffee zum Tresen zurück. Offenbar sei seine Tasse nicht ausreichend gesäubert worden, beschwerte er sich. Doch in seinem Ersatzkaffee schwammen wiederum mehrere Kakerlakenbeine. Also ging es noch einmal zur Bedienung und fragte, was die Beschäftigten unternehmen wollten. Darauf die Bedienung zu einem Kollegen: „Hast du die Maschine heute schon gereinigt?“ Den Gast stellte diese Frage natürlich nicht zufrieden, er verzichtete auf sein Frühstück und kontaktierte die Hauptstelle von McDonald's. Dort erfuhr er, das Unternehmen lege höchsten Wert auf Sauberkeit. Ein Team werde zur Rama V geschickt, um vor Ort zu ermitteln.