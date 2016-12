Von: Redaktion DER FARANG | 06.12.16

PHUKET: Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Chao Fa West Road zwischen einer Limousine und einem Motorrad starben am frühen Dienstag zwei ausländische Urlauber.

Die 38 Jahre alte koreanische Fahrerin des Personenwagens berichtete der Polizei, sie sei gegen 2.55 Uhr in Richtung Innenstadt gefahren, als ihr ein Motorrad entgegenkam. Das mit zwei Personen besetzte Motorrad fuhr mit hoher Geschwindigkeit gegen die Limousine. An der Unfallstelle starb ein noch nicht identifizierter Ausländer, ein Russe wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo Ärzte seinen Tod feststellten, berichtet die „Phuket Gazette“.