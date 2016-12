Von: Redaktion DER FARANG | 20.12.16

HANOI (dpa) - Bei einem Erdrutsch in dem vietnamesischen Küstenort Nha Trang sind einem Medienbericht zufolge mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen - darunter ein vier Jahre alter Junge.

Zehn Einwohner wurden verletzt, als mehrere Häuser einstürzten, wie die Lokalzeitung «Tuoi Tre» unter Berufung auf Rettungskräfte am Dienstag schrieb. Der Erdrutsch habe die Bewohner des Touristenorts am frühen Morgen (Ortszeit) im Schlaf überrascht. Hunderte Polizisten und Soldaten seien im Einsatz, um Überlebende zu retten. Nha Trang war im Dezember nach starken Regenfällen bereits mehrmals von Fluten getroffen worden. Zwei Menschen starben in den Wassermassen, als ein Kanal in einem Wohngebiet auseinanderbrach..