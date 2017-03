Von: Redaktion DER FARANG | 10.03.17

BASEL (dpa) - Bei einer Schießerei in einer Bar in Basel sind am Donnerstagabend zwei Menschen getötet worden, ein anderer Gast wurde lebensgefährlich verletzt.

Nach Angaben der Kriminalpolizei Basel hatten zwei Männer das Lokal betreten und das Feuer eröffnet. Die anderen Gäste seien mit dem Schrecken davongekommen. Die Täter seien geflohen, eine Großfahndung wurde eingeleitet. Die Opfer waren laut Kriminalpolizei noch nicht identifiziert. Das Motiv der Tat war zunächst ungeklärt. Es wurde eine Sonderkommission eingesetzt.