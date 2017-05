Zwei Tote bei Hubschrauberabsturz in Tirol

WIEN (dpa) - Beim Absturz eines Hubschraubers sind in Tirol in Österreich zwei Menschen ums Leben gekommen.

Der Hubschrauber hatte am Mittwoch nach ersten Erkenntnissen der Polizei das Transportseil einer Materialseilbahn berührt. Er sei beim Aufprall am Boden in Brand geraten, die beiden Menschen an Bord hätten nicht überlebt.

Das Unglück passierte nach ersten Angaben in der Nähe der auf 1.200 Metern gelegenen Gramaialm unweit des Achensees, keine 40 Kilometer südlich von Wildbad Kreuth. Es habe sich um einen Privathubschrauber gehandelt, so die Polizei.