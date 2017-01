Zwei Thais verlieren ihren WM-Kampf

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 19.01.17

THAILAND: Mit Samartlek Kokietgym und Stamp Kiatniwat haben zwei thailändische Boxer ihren WM-Kampf verloren. Auch im zweiten Anlauf hat Samartlek Kokietgym den Weltmeistertitel verpasst.

Der 32 Jahre alte Thai unterlag dem IBF-Weltmeister im Halbfliegengewicht Akira Yaegashi aus Japan in Osaka in der zwölften Runde durch K.o. Für Samartlek war es der sechste Knockout bei 31 Siegen. Der Boxer war in seinem ersten WM-Kampf um den WBC-Halbfliegengewichtstitel im September 2014 am Japaner Nagoya Inoue gescheitert. Stamp Kiatniwat unterlag in Kyoto dem Japaner Kazuto Ioka. Für den Thai kam im WBA-Fliegengewichtskampf in der siebten Runde das technische K.o. Der Ringrichter brach den Kampf ab.