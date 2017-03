Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.17

BASEL (dpa) - Die Schweizer Polizei sucht nach einem Überfall auf eine Bar nahe der deutschen Grenze weiter nach zwei Todesschützen.

«Wir gehen verschiedenen Hinweisen nach», sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Peter Gill, am Samstag. Die Sonderkommission ermittle intensiv. Die beiden Täter hatten am Donnerstagabend in einer Bar in Basel zwei albanische Staatsangehörige im Alter von 28 und 39 Jahren erschossen. Ein 24-Jähriger wurde verletzt. Aufgrund mehrerer Hinweise gehe die Polizei davon aus, dass es sich bei den Tätern um Ausländer handele, sagte Gill. Das mögliche Tatmotiv ist unklar. Die beiden Männer waren nach der Tat zu Fuß in Richtung Badischer Bahnhof in Basel geflüchtet. Die Bar «Café 56» liegt nur wenige Hundert Meter hinter der deutschen Grenze.