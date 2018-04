Zwei Schweizer Touristinnen säubern den Strand

Von: Redaktion DER FARANG | 29.04.18

KOH SAMUI: Zwei Schweizer Urlauberinnen werden auf der Ferieninsel von der „Daily News“ als Vorbilder für die einheimische Bevölkerung gefeiert.

Die 23 und 31 Jahre alten Frauen, sie sollen Fabian und Jamin heißen, hatten sich an den vermüllten Stränden gestört. Sie ließen sich von ihrem Bungalowbesitzer Müllsäcke geben und sammelten den Abfall ein – in Mae Nam auf fünf Kilometer Länge, berichtet „Daily News“. Eingesammelt wurden Plastik, Flaschen und Schaumstoff – auch aus Liebe zur Koh Samui. Zwei lokale Beamte informierten einen Reporter, halfen den Schweizerinnen und gaben ihnen erfrischendes Kokoswasser zu trinken. Sie finden es beschämend, dass Touristen die Arbeit von Einheimischen machen. Diese profitierten vom Tourismus, also sollten sie auch für saubere Strände sorgen.