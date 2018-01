Von: Redaktion DER FARANG | 23.01.18

PHUKET: Bei einem von einem Ukrainer verschuldeten Unfall erlitten zwei Russinnen tödliche Verletzungen

Der Ausländer fuhr bei hoher Geschwindigkeit von Cherntalay zum Phuket International Airport. In einer Kurve vor einer Tankstelle an der Baan Don – Cherngtalay Road verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das mit voller Wucht gegen einen entgegenkommenden Van prallte. Beide Insassen des Personenwagens, zwei Russinnen im Alter von 67 bzw. 68 Jahren, wurden von Sanitätern vor Ort wiederbelebt und mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Hospital Thalang gebracht. Dort starben sie wenig später. Den Ukrainer nahm die Polizei mit zum Alkohol- und Drogentest.