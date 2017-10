Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.17

NONG KHAI: Am Grenzübergang an der thai-laotischen Freundschaftsbrücke nahm die Immigration zwei Nigerianer mit gefälschten Pässen fest.

Die beiden 35 Jahre alten Afrikaner gaben am Montag an, die Botschaft Südafrikas in Vientiane aufsuchen zu wollen. Doch die Beamten erkannten die beiden südafrikanischen Reisepässe als Fälschungen. Bei der folgenden Vernehmung gaben die Ausländer die Fälschung zu, sie seien Nigerianer. Ein Freund in Thailand soll die Dokumente hergestellt haben, nachdem ihre Pässe abgelaufen waren. Der eine Nigerianer will über den Flughafen Phuket eingereist sein, der andere vom malaysischen Padang Besar aus.