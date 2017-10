EILMELDUNG - PATTAYA: Beamte des Department of Special Investigation (DSI) haben am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr zwei mutmaßliche Pädophile festgenommen.

Den beiden Deutschen wird Sex mit Minderjährigen unter 15 Jahren zur Last gelegt. Bei beiden Einsätzen in zwei verschiedenen Häusern in Naklua sollen Beamte der Deutschen Botschaft in Bangkok präsent gewesen sein, berichtet Tnews.

Bei der ersten Festnahme stand ein 53-Jähriger im Visier der Fahnder, DNA-Proben wurden gesammelt, das Haus durchsucht und mehrere Beweisstücke beschlagnahmt. Bei der anschließenden Festnahme eines 60-jährigen Mannes wurden eine Kamera und ein Mobiltelefon als Beweismaterial gesichert. Auch in diesem Fall wurden DNA-Proben gesammelt. Beide Männer bestreiten die Vorwürfe. Die Ermittlungen dauern an.