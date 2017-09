Zwei Menschen sterben bei Erdrutsch in Vietnam

Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.17

HANOI (dpa) - Ein acht Monate alter Säugling und ein weiterer Mensch sind bei einem Erdrutsch im nördlichen Vietnam ums Leben gekommen.



Die Schlammlawine verletzte zudem sieben Menschen schwer, darunter auch die Mutter des Babys, wie eine staatliche Behörde für die Bergregion Tram Tau am Montag mitteilte. Nach heftigen Regenfällen waren Schlamm und Geröll am Sonntag auf eine Straße unterhalb eines Berges in der Provinz Yen Bai gestürzt.



Bereits im vergangenen Monat sind mehr als 40 Menschen im Norden Vietnams bei flutartigen Überschwemmungen gestorben. Lokale Behörden erwarten wegen Starkregens für diese Woche weitere Erdrutsche und Überschwemmungen.