Von: Redaktion DER FARANG | 19.09.17

JAKARTA (dpa) - Bei Angriffen von Krokodilen sind in Indonesien zwei Menschen gestorben.

Bei den Opfern handele es sich um einen 16-Jährigen und einen Schamanen, teilte die Polizei der östlichen Provinz Kalimantan am Dienstag mit. Der Junge galt nach einem Krokodilangriff als vermisst. Bei der Suche nach dem 16-Jährigen vollzog der Schamane am Flussufer ein Ritual - dabei wurde er selbst von Krokodilen in den Fluss gezerrt. Die Körper der beiden Getöteten wurden am Sonntag weitgehend unversehrt gefunden, laut Polizei war Ertrinken die Todesursache. Krokodile ziehen ihre Opfer typischerweise zunächst unter Wasser und ertränken sie, um später zu fressen..