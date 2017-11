Von: Redaktion DER FARANG | 10.11.17

CHAIYAPHUM: Am Donnerstagabend sind zwei Kinder beim Baden in einem Dorfteich in der Provinz Chaiyaphum im Nordosten Thailands ertrunken.

Die Leichen der Jungen wurden gegen 18 Uhr, etwa eine halbe Stunde nach ihrem Verschwinden, im Dorfteich von Ban Pong Klong Nua im Tambon Huay entdeckt. Die 21-jährige Mutter der Kinder erklärte gegenüber der Polizei, sie sei zur Arbeit gegangen und hätte ihre beiden Söhne, drei und fünf Jahre alt, in die Obhut ihrer Mutter gegeben.