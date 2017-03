Von: Redaktion DER FARANG | 03.03.17

HAT YAI: Zwei Frauen waren auf der Stelle tot, als ihr Wagen am Donnerstagabend in einem Kaufhaus die Begrenzungsmauer überwand und aus dem dritten Geschoss in die Tiefe stürzte.

Der Toyota Vios landete auf dem Dach. Für die beiden 35 Jahre alten Insassinnen kam jede ärztliche Hilfe zu spät. Die Polizei geht von einem fatalen Irrtum der Fahrerin aus. Auf dem Parkdeck muss sie versehentlich den Rückwärtsgang eingelegt haben. Als sich das Fahrzeug in Richtung Begrenzungsmauer in Bewegung setzte, hat die Frau offenbar in Panik anstatt das Bremspedal das Gaspedal getreten.