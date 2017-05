Von: Redaktion DER FARANG | 09.05.17

Foto: The Nation

PATTANI: 37 Menschen erlitten teils schwere Verletzungen, als am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz und Big C Supercentre zwei Bomben explodierten.

Die Explosionen setzte das Shopping Center in Brand. Die Feuerwehr war im Großeinsatz, um die Flammen zu löschen, Rettungssanitäter versorgten die Verletzten. Die erste Bombe explodierte um 14.10 Uhr im Einkaufszentrum, Kunden und Mitarbeiter rannten in Panik ins Freie. Dann ging der zweite Sprengsatz in einem Pick-up mit Yala-Kennzeichen auf dem Parkplatz hoch.

Die Verletzten wurden umgehend in das Hospital Pattani gebracht. Das Krankenhaus rief zu Blutspenden auf, speziell der Gruppen A/B und B. Wie die „Bangkok Post“ weiter meldet, wurde im Kaufhaus Diana ein verdächtiges Objekt gefunden.