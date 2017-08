Von: Redaktion DER FARANG | 03.08.17

ELLMAU (dpa) - Zwei Monteure einer österreichischen Spezialfirma sind bei der routinemäßigen Überprüfung einer Gasanlage erstickt.

Die Männer im Alter von 52 und 57 Jahren waren nach Angaben der Polizei bei einem Berggasthof nahe Ellmau in Tirol am Mittwoch in einen eineinhalb Meter tiefen Schacht gestiegen. Dort atmeten sie das tödliche Gas ein. Für sie sei jede Hilfe zu spät gekommen. Ein Zeuge, der nach den beiden Männern schauen wollte, atmete ebenfalls das Gas ein und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst blieb unklar, ob menschliches Versagen oder ein technischer Fehler zu dem Unglück geführt hat. Ein Sachverständiger soll das klären. Der Berggasthof wird laut Polizei mit einer Flüssiggasanlage betrieben.