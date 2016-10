Von: Redaktion DER FARANG | 09.10.16

Ein Leser schildert den Ausgang eines unverschuldeten Motorradunfalls in Pattaya:

Ich hatte gestern einen Unfall. Das war mittlerweile der vierte und an keinem Unfall hatte ich Schuld, außer und das ist Thai- Logik, dass ich am falschen Ort zur falschen Zeit war. Denn wenn ich nicht da gewesen wäre, hätte der Unfall ja auch nicht passieren können.

Was war passiert? Ich hatte einen kleinen Ausflug auf meinem Motorbike nach Ban Na Jomtien gemacht, einige Kilometer südlich. Das Wetter war warm, aber wolkig - wir haben Regenzeit. Noch vor dem Dunkelwerden machte ich mich auf den Heimweg. Von der Sukhumvit Road bog ich links in die Soi Chaiyapruek, Richtung Jomtien Beach, ein. Wie jeden Tag um diese Zeit war die Gegenfahrbahn, also vom Strand weg, mit einer langen Autoschlange gefüllt. Kaum ein paar Meter gefahren, schert zwischen diesen Autos ein Motorrad mit zwei Thai-Frauen und einem kleinen Baby auf dem Arm der Beifahrerin zum Überholen auf die Gegenfahrbahn aus und ich knall voll in sie hinein. Der Unfall ereignete sich so schnell, dass ich meinen klaren Kopf für Sekunden verlor und dann realisierte, das ich auf der Seite unter meinem Roller lag.

Ich sah an mir herunter und dann auf die Frauen mit dem Baby. Es war niemand verletzt. Irgendein Fußgänger hob mein Bike auf und führte es auf den Gehweg. Wir folgten. Ich hatte eine thailändische Begleitung dabei und deswegen konnten meine Fragen übersetzt werden: Ob die gegnerische Fahrerin eine Versicherung hätte - nein. Ob sie den Schaden, ein gebrochenes Seitenteil aus Plastik, bezahlen wolle - sie hätte kein Geld. Ob sie einen Führerschein hätte - nein und das Motorbike würde auch nicht ihr gehören. Ob wir nun die Polizei rufen sollten - ja, sie könne es nicht ändern und müsse dann ins „monkey house“.

Mir war klar, das war genau die Situation, die man bei Unfällen in Thailand erwarten muss. Den Schaden hat der Farang in der Regel selbst zu tragen, weil die Thais einfach kein Geld haben, keinen Führerschein machen und trotzdem auf den Straßen herumfahren. Deswegen steht Thailand auch weltweit an Nummer 2 der Unfälle - bei 80 Prozent Anteil von Zweirädern.

Die Thai-Frauen versuchten, ihr Gesicht nicht zu verlieren und demonstrierten trotz des Ungemachs Stärke. Normalerweise hätte man sie wirklich aus dem Verkehr ziehen müssen. Zudem beide auch ohne Schutzhelm und mit dem kleinen Baby auf dem Arm auf der Straße unterwegs waren. Deswegen wetterte ich noch ein bisschen auf die beiden ein. Nur ändern würde sich nichts. Die Polizei hätte vielleicht eine Strafe wegen fehlenden Führerscheins ausgesprochen, 10 Euro, nicht mehr. Am nächsten Tag würden sie wieder fahren. Das kaputte Plastikteil würde ebenso viel kosten, aber ich würde es nicht ersetzt bekommen.

Ich ließ also übersetzen, die Fahrerin hätte heute ihren Glückstag, weil ich Geburtstag hätte und auf Schadenersatz und Polizei verzichten würde. Von der nun folgenden Reaktion der Thai hätte ich ein Foto machen sollen und nicht von ihrem Bike. Die ganze Anspannung in ihr fiel plötzlich ab, Tränen kullerten aus ihren Augen und ihre Hände formten sich zu einem Wai, der jeden Mönch zufrieden gestellt hätte. Das anschließende Lächeln war dann das, was Thailand und sein Volk in aller Welt so berühmt gemacht hat. Und ich hatte Ruhe bewahrt und meine Geschichte für das nächste Buch.

Sawas Dee, Jomtien