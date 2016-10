Von: Martina Herzog (dpa) | 05.10.16

STRAßBURG (dpa) - Bei der Pariser Klimakonferenz haben die Europäer sich feiern lassen als Vermittler. Doch bei der Ratifizierung des historischen Abkommens sind sie von China, Indien und den USA überholt worden. Jetzt zieht die EU nach.

Ganz allmählich kriegt die Welt die Kurve beim Klimaschutz. Mit seiner Zustimmung hat das Europaparlament das Abkommen von Paris über die letzte politische Hürde gehievt. Doch Unterschriften und Handzeichen retten die Erde noch nicht. Ein Überblick:

TEMPO: Erst 2005, acht Jahre nach seiner Vereinbarung, ist das Kyoto-Protokoll in Kraft getreten. Beim Paris-Abkommen geht es deutlich schneller: Anfang November soll es gültig werden - gerade einmal elf Monate nach der Pariser Konferenz und rechtzeitig zum nächsten Treffen in Marrakesch.

TEILNEHMER: Ein Klimaabkommen ist nur so viel wert wie die Staaten, die es stützen. Die Wirtschaftsmacht USA beispielsweise haben den letzten Schritt, die Ratifizierung, beim Kyoto-Protokoll nie gemacht. Diesmal hingegen haben wichtiger Verschmutzer vorgelegt: China und die USA haben Anfang September ratifiziert, Indien zog am Wochenende nach. Das hat den selbst erklärten Klimavorreiter EU unter Zugzwang gesetzt.

ENERGIE AUS WIND, SONNE & CO: Der Anteil erneuerbarer Energien wächst allmählich weltweit. In aufstrebenden Entwicklungsländer wie Indien und großen Staaten wie China fließt Geld in nachhaltige Energien. Das Abkommen von Paris signalisiert, dass solche Investitionen langfristig politisch gewollt sind und damit einen zusätzlichen Anreiz gesetzt. Allerdings wirken sich auch umstrittene Energieträger wie aus Fracking gewonnenes Gas in der Treibhausgas-Bilanz eines Landes besser aus als etwa Kohle.

ZWEI GRAD: Die Staaten haben sich in Paris geeinigt, den Temperaturanstieg im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf «deutlich unter zwei Grad» zu begrenzen. Wenn die Erde sich noch stärker erwärmt, dann, so meinen die meisten Experten, könnten Ökosysteme und Nahrungsmittelerzeugung in Gefahr sein. Doch das alles ist nur Schadensbegrenzung auf ungewissem Terrain. Kleine Inselstaaten etwa im Pazifik fürchten bereits ab 1,5 Grad Land unter.

DAS KLEINGEDRUCKTE: Die EU als Ganzes will zwar am Freitag ihre Ratifizierungsdokumente bei den Vereinten Nationen abgeben. Ungarn, Frankreich, die Slowakei, Österreich, Malta, Portugal und Deutschland haben ihre nationalen Prozesse bereits abgeschlossen und dürften ebenfalls Vertreter nach New York schicken. Doch welches Land in Europa wie viel tun muss, um das EU-eigene Ziel zu erreichen, muss noch verhandelt werden. Die EU will bis 2030 mindestens 40 Prozent weniger Treibhausgase ausstoßen als 1990.