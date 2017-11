Von: Redaktion DER FARANG | 01.11.17

PATHUM THANI: Mönche des Wat Kroen in der zentralthailändischen Provinz Pathum Thani riefen am Dienstag zu Futterspenden für etwa 50 herrenlose Hunde auf, die am Tempel ausgesetzt wurden.

Nachdem der Chao Phraya River wegen Hochwassers über seine Ufer getreten ist, steht die buddhistische Tempelanlage seit fast zwei Monaten unter Wasser. Seitdem leben die Hunde am Krematorium des Tempels und werden von den Mönchen versorgt. Die Tiere benötigten dringend Nahrung, jedoch sei nicht genügend Geld für Hundefutter vorhanden, da die Überschwemmungen zu weniger Spenden und Almosen durch die Bevölkerung geführt haben, erklärten die Mönche in der Zeitung „The Nation“.