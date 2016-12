Von: Redaktion DER FARANG | 14.12.16

BANGKOK: Auch in diesem Jahr entfallen für Motorisierte zu den Feiertagen auf den beiden Motorways 7 und 9 sowie den städtischen Expressways die Mautgebühren.

Das gilt vom 29. Dezember ab einer Minute nach Mitternacht bis zum 4. Januar um Mitternacht auf der Autobahn von Bangkok nach Chonburi sowie von Bang Pa-in in Ayutthaya nach Bang Phli (Outer Ring) in Samut Prakan. Ebenfalls freie Fahrt heißt es auf allen Bangkoker Expressways. Die Expressway Authority of Thailand (Exat) will über Neujahr auf der Hochbahn Buraphawithi von Bangkok nach Chonburi ebenfalls auf die Maut verzichten. Dadurch sollen auf den stark befahrenen Schnellstraßen lange Staus vermieden werden.