FRANKFURT/MAIN (dpa) - In der Hose eines Reisenden haben Zollbeamte in Deutschland mehr als 7.300 Ecstasy-Pillen sichergestellt. Die Drogen waren in der Hose des 50-Jährigen eingenäht, wie der Zoll am Freitag mitteilte.

Den Beamten am Frankfurter Flughafen (Hessen) war der Mann bereits im November vergangenen Jahres auf dem Weg zu seinem Flieger wegen seiner ungewöhnlich geschnittenen Kleidung aufgefallen. Er wurde auch positiv auf Ecstasy getestet. Der 50-Jährige wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.