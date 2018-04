BANGKOK: Der Zoll hat drei Männer festgenommen, die 28 Kilogramm Heroin in einem Container nach Hongkong verschiffen wollten.

Das Rauschgift hat einen Straßenverkaufswert von mindestens 100 Millionen Baht. Kulit Sombatsiri, Generaldirektor der Zollbehörde, sagte, beim Durchleuchten des Containers sei seinen Mitarbeitern aufgefallen, dass in der Ladung, nur Kissen, etwas versteckt war. In jedem Kissen befanden sich zwei Päckchen mit Heroin, insgesamt 80 Päckchen. Den Container hatte die Firma „Y&S Solutions Trading Co. Ltd.“ nach Hongkong verschiffen wollen. Das Unternehmen war am 30. Januar gegründet worden und hatte bereits im Vormonat zwei Ladungen nach Hongkong in Auftrag gegeben. Damals waren es ebenfalls Kissen gewesen, aber dem Zoll war nichts Ungewöhnliches aufgefallen. Der Zoll hat die Firma jetzt auf seine schwarze Liste gesetzt. Die drei Männer, darunter zwei aus Hongkong, werden wegen Schmuggels und Besitz von Drogen vor Gericht kommen. Seit dem letzten Oktober hat der Zoll Rauschgift im Wert von 144 Millionen Baht beschlagnahmt..