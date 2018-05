RHEINMÜNSTER (dpa) - Zöllner haben bei einem Reisenden am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden den Stoßzahn eines Walrosses beschlagnahmt.

Wie das Hauptzollamt Karlsruhe am Mittwoch mitteilte, war der 56-Jährige zuvor in Moskau gewesen. Neben 19 Kilogramm Käse tauchte in seinem Gepäck bei der Kontrolle in der vergangenen Woche auch eine Schnitzerei aus Elfenbein auf. Nach ersten Einschätzungen handelt es sich demnach um den Stoßzahn eines Walrosses. Das Bundesamt für Naturschutz wurde demnach eingeschaltet - dem Reisenden droht ein Strafverfahren.