Von: Redaktion DER FARANG | 07.12.16

BANGKOK: Der Zoll hat im Hafen Laem Chabang die Auslieferung von 100 erdgasangetriebenen Bussen für den städtischen Busbetreiber BMTA wegen augenscheinlich falscher Deklaration gestoppt.

In den Dokumenten soll stehen, die NGV-Busse seien in Malaysia hergestellt worden und fielen unter das Freihandelsabkommen für die Länder Südostasiens. Damit würde bei der Einfuhr nach Thailand der Zoll in Höhe von 40 Prozent oder 1,2 Millionen Baht je Fahrzeug entfallen. Die Busse wurden aber in China montiert und offenbar über Malaysia zum Hafen Laem Chabang geschifft.



Der thailändische Zoll wird sich mit den Kollegen in Malaysia in Verbindung setzen, um herauszufinden, ob die Fahrzeuge in Malaysia hergestellt wurden. Das kann nach Angaben des Zolls einen Monat dauern. Die Unterflurbusse mit Klimaanlage sollten bereits Ende dieses Monats in Bangkok eingesetzt werden.



Insgesamt hat die BMTA in China 489 erdgasangetriebene Busse bestellt. Sollte das chinesische Unternehmen getrickst haben, um Zollgebühren zu sparen, droht dem Importeur ein Verfahren und eine Geldbuße in Millionenhöhe für jedes Fahrzeug.