Von: Redaktion DER FARANG (tp) | 01.10.16

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Fall der in einem Geschäftshaus aufgefundenen zersägten Leiche ist offenbar aufgeklärt. Der 63 Jahre alte Amerikaner Herbert Grey Lefron soll nach einem Bericht der „Nation“ den Mord gestanden haben.

Der Anführer einer Passfälscherbande soll den etwa 40 bis 50 Jahre alten Mann vor acht Jahren erwürgt haben. Lefron kaufte einen Gefrierschrank und versteckte darin die zuvor zerstückelte Leiche.

Vor einer Woche war in dem Geschäftshaus an der Sukhumvit Soi 56 die Passfälscherbande verhaftet worden. Die Polizei fand britische, amerikanische und französische Pässe, für die drei festgenommenen Männer lagen unterschiedliche Reisepässe vor. Bei ihnen handelt es sich um drei Amerikaner: Herbert Grey Lefron, Aaron Gabel und James Eger.



Im Erdgeschoss des Gebäudes stießen die Beamten auf einen Gefrierschrank mit einer zerstückelten Leiche. Diese war in sechs Plastikbehältern gewickelt. Lefron, der bei der Verhaftung einen Polizisten angeschossen hatte, soll den Gefrierschrank vor Monaten von seinem früheren Wohnsitz im Bezirk Ekkamai zur Sukhumvit Soi 56 gebracht haben.

Laut der „Nation“ bezweifelt die Polizei einige Angaben des mutmaßlichen Mörders. Bei dem Opfer soll es sich um einen Amerikaner handeln, der offensichtlich zur Passfälscherbande gehört hatte, teilte Bangkoks Polizeichef Sanit Mahathaworn mit. An den Plastiksäcken und am Gefrierschrank seien Fingerabdrücke von Aaron Gabel gefunden worden. Das könnte darauf hinweisen, dass auch dieser Amerikaner an der Tat beteiligt gewesen war.