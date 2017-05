Ein Blick auf die Baustelle des Königlichen Krematoriums am Sanam-Luang-Platz in Bangkok. Foto: epa/Rungroj Yongrit

BANGKOK: Thailändische Botschaften und Konsulate auf der ganzen Welt werden am Tag der Königlichen Einäscherung am Donnerstag, 26. Oktober Zeremonien durchführen, damit auch im Ausland lebende Thais die Chance erhalten, an diesem historischen Ereignis teilzuhaben.

Das Außenministerium hat alle thailändischen Botschaften und Konsulate angewiesen, die Veranstaltungen entweder auf dem Gelände der Auslandsvertretungen oder in buddhistischen Tempeln durchzuführen. An allen Veranstaltungsorten wird ein großes Bild des verstorbenen Monarchen, Seiner Majestät König Bhumibol Adulyadej, präsentiert werden, vor dem Trauernde traditionelle hölzerne Bestattungsblumen niederlegen können.



Außenministeriumssprecherin Busadee Santipitak betonte in der Zeitung „The Nation“, dass Premierminister Prayut Chan-o-cha die Zeremonien in Übersee als sehr wichtig einstuft, da die Monarchie von Thais auf der ganzen Welt verehrt wird. Prayut folgend, sollen auch im Ausland lebende Thais die Möglichkeit erhalten, um ihren geliebten König zu trauern und an traditionellen Bestattungszeremonien teilzunehmen.